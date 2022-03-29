Защитник «Спартака» Айртон улетел в Бразилию

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас отправился в Бразилию. Провожала игрока и его семью консьерж по туризму и перелётам Лижия Кардосо, которая является также супругой игрока в футзал Сирило, выступавшего за несколько российских клубов.

«Будьте счастливы на новом этапе своей жизни. Если появится возможность, возвращайтесь! Я буду ждать вас!» — написала Лижия в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Лижийи Кардосо

Стоит отметить, что вместе с Айртоном в Бразилию улетел игрок мини-футбольного клуба «АлтПолитех» (Барнаул) Аллан Ричардсон. Жёны спортсменов являются сёстрами.

Ранее появилась информация, согласно которой Айртон близок к переходу в бразильский клуб «Фламенго» на правах аренды. Айртон выступает за «Спартак» с 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол.

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