Уилкшир: сборная России была бы в числе сильнейших команд Азиатской конфедерации

Бывший защитник «Динамо», австралиец Люк Уилкшир поделился мнением об изменениях, которые могут коснуться российского футбола.

«Считаю, что расширение РПЛ до 18 команд необходимо. Чем больше команд, тем больше матчей. Футболистам нужна постоянная практика, чтобы держать уровень. И если мы будем говорить о будущем сборной России — большее количество матчей на высоком уровне нужно молодым игрокам для развития. Это будет плюсом для сборной.

Легионеры уезжают, а в РПЛ расширили лимит? Согласен, это действительно немного странновато. Лимит расширяют, чтобы привозить больше качественных иностранцев, которые помогли бы расти местным юным талантам, чтобы они затем делали сборную сильнее.

Россия может войти в Азиатскую конфедерацию? В современных реалиях всё возможно, думаю, уже ничто в этом мире не сможет меня удивить. Сейчас сложилась неординарная ситуация, и если бы Россия выступала в Азиатской конфедерации, мне было бы действительно интересно на это посмотреть. Россия точно была бы в числе сильнейших команд и вполне могла бы претендовать на победу в Кубке Азии», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».