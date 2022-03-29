В «Динамо» опровергли информацию, что команда поедет на матч с «Краснодаром» на поезде

В московском «Динамо» опровергли информацию, что команде поедет на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» на поезде. Игра состоится в воскресенье, 3 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«ФК «Динамо» Москва сообщает, что появившаяся в СМИ информация о логистике выезда нашей команды в г. Краснодар на матч ближайшего тура не соответствует действительности.



В связи с непростой общей ситуацией в южных регионах России на игру с ФК «Краснодар» мы отправимся комбинированным маршрутом: перелёт до города Ставрополь, далее автобусом», — передаёт информацию от пресс-службы «Динамо» корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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