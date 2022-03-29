Гол Азмуна помог сборной Ирана обыграть Ливан в матче отбора ЧМ-2022
Поделиться
В матче 10-го тура азиатского отбора ЧМ-2022 сборная Ирана принимала национальную команду Ливана. Встреча прошла на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 35-й минуте встречи счёт открыл иранский нападающий Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит». Результативную передачу отдал защитник Мохаммадхоссейн Канаани. На 72-й минуте форвард Алиреза Джаханбакш упрочил преимущество сборной Ирана в счёте, забив гол после передачи Канаани.
Сборная Ирана набрала 25 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А азиатского отбора ЧМ-2022. Ливан (6) — на 5-м месте. Напомним, иранская национальная команда уже гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Комментарии
- 29 марта 2022
-
17:21
-
17:14
-
17:14
-
17:11
-
17:08
-
17:03
-
16:54
-
16:52
-
16:40
-
16:31
-
16:25
-
16:05
-
15:59
-
15:42
-
15:19
-
15:13
-
15:04
-
14:45
-
14:37
-
14:35
-
14:31
-
14:15
-
14:06
-
14:04
-
13:38
-
13:34
-
13:25
-
13:21
-
13:03
-
12:48
-
12:35
-
12:23
-
12:22
-
12:08
-
11:50
Партнерский контент