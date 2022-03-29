Гол Азмуна помог сборной Ирана обыграть Ливан в матче отбора ЧМ-2022

В матче 10-го тура азиатского отбора ЧМ-2022 сборная Ирана принимала национальную команду Ливана. Встреча прошла на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 35-й минуте встречи счёт открыл иранский нападающий Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит». Результативную передачу отдал защитник Мохаммадхоссейн Канаани. На 72-й минуте форвард Алиреза Джаханбакш упрочил преимущество сборной Ирана в счёте, забив гол после передачи Канаани.



Сборная Ирана набрала 25 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А азиатского отбора ЧМ-2022. Ливан (6) — на 5-м месте. Напомним, иранская национальная команда уже гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата мира 2022 года в Катаре.