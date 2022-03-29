Молдова вылетела в дивизион D Лиги наций, уступив Казахстану

Сегодня, 29 марта, на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане (Казахстан) в рамках стыкового матча Лиги наций за место в лиге С сборная Казахстана принимала национальную команду Молдавии. Основное время противостояния завершилось со счётом 1:0 в пользу молдован, а в серии пенальти сильнее оказались казахи.

Счёт в игре спустя 13 минут открыл Игорь Армаш после паса Вячеслава Посмака.



В первом матче в добавленное к первому тайму время отличился нападающий сборной Молдавии Йон Николэеску, ему ассистировал Иоан-Кэлин Ревенко. На 63-й минуте защитник Казахстана Сергей Малыш сравнял счёт, голевой пас отдал Владислав Васильев. На 79-й минуте автогол забил защитник сборной Молдавии Вячеслав Посмак.



Молдова вылетела в лигу D, Казахстан остался в лиге C.