«Милан» близок к продлению контракта с Лукой Йовичем

26-летний сербский нападающий Лука Йович близок к продлению истекающего в июне 2024 года контракта с «Миланом», сообщает Calciomercato. По данным источника, в ходе встречи между агентом футболиста и руководством клуба было подтверждено общее желание сторон продолжить сотрудничество, ожидается, что в ближайшие дни переговоры вступят в заключительную стадию.

Сообщается, что «россонери» планируют предложить игроку долгосрочный контракт вместо активации опции продления на год, которая была согласована летом 2023 года при переходе Йовича в «Милан», при этом сам форвард не планирует рассматривать предложения от других клубов.

В текущем сезоне на счету нападающего сборной Сербии Луки Йовича 28 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился девятью забитыми мячами и одним результативным пасом.