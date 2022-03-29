Газизов – о лидерстве «Спартака» по выплатам агентам: я убрал кормушку, а её снова сделали

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о лидерстве красно-белых в рейтинге выплат посредникам в 2021 году.



«Что изменилось с того момента, когда я говорил, что в разы снижу агентские выплаты? Всё изменилось, потому что так получилось. Когда я был в «Спартаке», заплатил только агентские за Мозеса в районе € 150 тыс. Только по нему, остальное я не платил.



Почему до и после меня такие траты — пусть делают выводы другие люди. Я совершенно не удивлен агентским «Спартака». С чем связано? С тем, что сделали опять кормушку. Я убрал кормушку, а они сделали её снова. Вот и весь ответ. Всё расчистилось и снова стало хорошо. Всё всех устраивает», — цитирует Газизова Sport24.

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