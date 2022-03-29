Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Без Португалии нет чемпионата мира». Роналду — о шансах сборной на выступление в Катаре

«Без Португалии нет чемпионата мира». Роналду — о шансах сборной на выступление в Катаре
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о шансах национальной команды на выступление на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Без Португалии нет чемпионата мира. В этом вопросе нет индивидуальностей.

Мы были удивлены вылетом Италии. Северная Македония удивила во многих матчах. Но я не думаю, что они удивят нас. Португалия сыграет лучше и выйдет на чемпионат мира. Мы знаем, что поедем на турнир, если победим. Если проиграем, пропустим чемпионат мира.

На нас лежит ответственность за позитивный настрой и победу. Я вижу, что все хорошо подготовились и хотят показать себя», — цитирует Роналду Goal.com.

Финальный стыковой матч ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония состоится сегодня, 29 марта, на стадионе «Драгау» в Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Северная Македония.

Новость по теме
Роналду: нам предстоит тяжёлый матч с Северной Македонией, они заслужили быть в стыках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022