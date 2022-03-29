«Без Португалии нет чемпионата мира». Роналду — о шансах сборной на выступление в Катаре

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о шансах национальной команды на выступление на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Без Португалии нет чемпионата мира. В этом вопросе нет индивидуальностей.



Мы были удивлены вылетом Италии. Северная Македония удивила во многих матчах. Но я не думаю, что они удивят нас. Португалия сыграет лучше и выйдет на чемпионат мира. Мы знаем, что поедем на турнир, если победим. Если проиграем, пропустим чемпионат мира.



На нас лежит ответственность за позитивный настрой и победу. Я вижу, что все хорошо подготовились и хотят показать себя», — цитирует Роналду Goal.com.



Финальный стыковой матч ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония состоится сегодня, 29 марта, на стадионе «Драгау» в Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Северная Македония.

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