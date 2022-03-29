Роналду и Месси выступят на чемпионате мира в Катаре

Сегодня, 29 марта, проходил финальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Португалии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу португальской национальной команды.

Ранее сборная Аргентины заняла 2-е место в южноамериканском отборочном раунде ЧМ-2022. Таким образом, нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Аргентины Лионель Месси выступят на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, выигравшая ЧМ-2018, который проходил в России.