Тунис сыграл вничью с Мали и вышел на ЧМ-2022 в Катаре
Поделиться
В ночь с 29 на 30 марта мск на стадионе «Олимпик де Радес – 7 ноября» в Радесе (Тунис) в рамках ответного отборочного матча на чемпионат мира 2022 года в Катаре встречались сборные Туниса и Мали. Команды сыграли вничью, счёт — 0:0.
В первом матче победу со счётом 1:0 одержала команда Туниса. Таким образом, Тунис вышел на чемпионат мира, а Мали пропустит турнир.
В третьем раунде отбора принимали участие 10 команд, среди которых были Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Пары сыграли по два матча: дома и в гостях. Помимо Туниса, на мундиаль уже вышли Сенегал, Гана и Марокко. В паре Алжир – Камерун победитель пока не определён, идёт дополнительное время.
Комментарии
- 30 марта 2022
-
00:54
-
00:39
-
00:38
-
00:32
-
00:28
-
00:22
-
00:17
-
00:09
- 29 марта 2022
-
23:57
-
23:54
-
23:45
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
23:35
-
23:34
-
23:24
-
23:21
-
23:08
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:56
-
22:52
-
22:46
-
22:41
-
22:34
-
22:24
-
22:20
-
22:18
-
22:02
-
21:57
-
21:51
-
21:43
-
21:37
Партнерский контент