Тунис сыграл вничью с Мали и вышел на ЧМ-2022 в Катаре

В ночь с 29 на 30 марта мск на стадионе «Олимпик де Радес – 7 ноября» в Радесе (Тунис) в рамках ответного отборочного матча на чемпионат мира 2022 года в Катаре встречались сборные Туниса и Мали. Команды сыграли вничью, счёт — 0:0.



В первом матче победу со счётом 1:0 одержала команда Туниса. Таким образом, Тунис вышел на чемпионат мира, а Мали пропустит турнир.



В третьем раунде отбора принимали участие 10 команд, среди которых были Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Пары сыграли по два матча: дома и в гостях. Помимо Туниса, на мундиаль уже вышли Сенегал, Гана и Марокко. В паре Алжир – Камерун победитель пока не определён, идёт дополнительное время.