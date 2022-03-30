Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тунис сыграл вничью с Мали и вышел на ЧМ-2022 в Катаре

Тунис сыграл вничью с Мали и вышел на ЧМ-2022 в Катаре
Комментарии

В ночь с 29 на 30 марта мск на стадионе «Олимпик де Радес – 7 ноября» в Радесе (Тунис) в рамках ответного отборочного матча на чемпионат мира 2022 года в Катаре встречались сборные Туниса и Мали. Команды сыграли вничью, счёт — 0:0.

В первом матче победу со счётом 1:0 одержала команда Туниса. Таким образом, Тунис вышел на чемпионат мира, а Мали пропустит турнир.

В третьем раунде отбора принимали участие 10 команд, среди которых были Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Пары сыграли по два матча: дома и в гостях. Помимо Туниса, на мундиаль уже вышли Сенегал, Гана и Марокко. В паре Алжир – Камерун победитель пока не определён, идёт дополнительное время.

ЧМ-2022 - Африка. Третий раунд. 2-й матч
29 марта 2022, вторник. 22:30 МСК
Тунис
Окончен
0 : 0
Мали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022