Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем в сборной Швеции после невыхода на ЧМ-2022

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде после невыхода на ЧМ-2022 в Катаре. Напомним, в финальном матче отбора сборная Швеции уступила Польше со счётом 0:2.

Равный матч. В первом тайме у нас были моменты, и мы могли забить. Они тоже могли. Во второй половине они забили быстрый мяч, и нам пришлось догонять. Этот матч с таким же успехом мог завершиться в нашу пользу. Будущее в сборной? Буду продолжать, пока будет позволять здоровье и я смогу приносить пользу», — приводит слова Ибрагимовича официальный сайт УЕФА.

Напомним, в групповом отборочном этапе к ЧМ-2022 сборная Швеции выступала в группе B, где заняла второе место, набрав 15 очков в 8 матчах и пропустив вперёд лишь Испанию (19). В полуфинале шведы обыграли сборную Чехии. Польша вышла в финал отбора на мундиаль напрямую, так как сборная России была исключена из всех международных турниров.