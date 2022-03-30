Пепе: сборная Португалии ставит командную работу выше качеств любого игрока

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал победу национальной команды над Северной Македонией (2:0) в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022.



«Думаю, что наша заслуга состоит в том, что мы ставим командную работу выше качеств любого игрока. Я считаю, что у нас очень скромная команда. Я видел это в игре с Турцией, когда вся скамейка запасных стала прыгать, празднуя первый гол. Эта положительная энергия передавалась всем, и она вошла и в эту игру. Именно это привело нас к ещё одному чемпионату мира», — цитирует Пепе официальный сайт УЕФА.



Сборная Португалии квалифицировалась на ЧМ в шестой раз подряд. В последний раз португальцы пропускали этот турнир в 1998 году.



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