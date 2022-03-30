Пепе: сборная Португалии ставит командную работу выше качеств любого игрока

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал победу национальной команды над Северной Македонией (2:0) в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022.
«Думаю, что наша заслуга состоит в том, что мы ставим командную работу выше качеств любого игрока. Я считаю, что у нас очень скромная команда. Я видел это в игре с Турцией, когда вся скамейка запасных стала прыгать, празднуя первый гол. Эта положительная энергия передавалась всем, и она вошла и в эту игру. Именно это привело нас к ещё одному чемпионату мира», — цитирует Пепе официальный сайт УЕФА.
Сборная Португалии квалифицировалась на ЧМ в шестой раз подряд. В последний раз португальцы пропускали этот турнир в 1998 году.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 30 марта 2022
-
02:13
-
02:12
-
01:52
-
01:46
-
01:36
-
01:22
-
01:20
-
00:54
-
00:39
-
00:38
-
00:32
-
00:28
-
00:22
-
00:17
-
00:09
- 29 марта 2022
-
23:57
-
23:54
-
23:45
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
23:35
-
23:34
-
23:24
-
23:21
-
23:08
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:56
-
22:52
-
22:46
-
22:41
-
22:34
-
22:24