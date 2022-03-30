Иско может стать игроком итальянской «Фиорентины»
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Полузащитник мадридского «Реала» Иско может продолжить карьеру в итальянском клубе «Фиорентина», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, воспользовавшись международным перерывом и днями отдыха, которые Карло Анчелотти предоставил своим игрокам, не вызванным в национальные сборные, Иско отправился во Флоренцию вместе с семьёй. Предполагается, что между игроком и представителями «Фиорентины» состоялся диалог.
Контракт испанца с «Реалом» действует до лета 2022 года.
Напомним, Иско перешёл в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В текущем сезоне футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Испании и забил один гол.
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