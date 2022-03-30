Гол Модрича с пенальти и два удаления — в видеообзоре матча Хорватия — Болгария

В товарищеском матче сборная Хорватии встречалась с национальной командой Болгарии. Игра прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар) и завершилась победой хорватской команды со счётом 2:1.
На 63-й минуте встречи защитник сборной Хорватии Дуе Чалета-Цар получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 69-й минуте счёт открыл нападающий сборной Болгарии Кирилл Десподов. Через минуту Деспотов был вынужден покинуть поле после получения второй жёлтой карточки. На 76-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота болгарской команды, который успешно реализовал хорватский полузащитник Лука Модрич. Через 4 минуты форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич установил итоговый счёт матча.
Напомним, сборная Хорватии заняла 1-е место в группе Н отбора ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира.
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