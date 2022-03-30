Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инфантино: Катар — это не рай, но не согласен, что страна не заслуживает чемпионат мира

Инфантино: Катар — это не рай, но не согласен, что страна не заслуживает чемпионат мира
Комментарии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился мнением о проведении чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я тоже был одним из тех, кто критиковал проведение чемпионата мира в Катаре. Конечно, это не рай, это не идеально. Есть ещё над чем работать, но нам нужно оставаться там. Нам нужно работать вместе. Нужно поощрять перемены, потому что не все к ним стремятся — даже в Катаре или странах Персидского залива. Но власти стран хотят перемен.

Прогресс в вопросе укрепления прав человека и прав трудящихся был достигнут ещё до турнира. Важно, чтобы он продолжался. Все увидят, что в Катаре всем рады, даже если мы говорим об ЛГБТ-сообществе. Я слышу от некоторых людей слова о том, что «арабская страна не заслуживает проведения чемпионата мира, потому что у неё нет истории футбола» или что-то в этом роде. Я полностью не согласен. Весь мир заслуживает права проводить чемпионат мира», — приводит слова Инфантино AP News.

Новость по теме
Стали известны 27 из 32 участников ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022