Комппер: среди игроков своего возраста Худяков — один из первых вратарей во всей Европе

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Марвин Комппер рассказал о вратаре красно-зелёных Данииле Худякове.
«В «Локомотиве» я работаю примерно пол года, и ни разу не заметил того, чтобы Даниилу Худякову были необходимы мои советы в части психологии и ответственности. Я с большим удивлением смотрю на этого 18-летнего парня и вижу, что он совсем не производит впечатление 18-летнего. Это не мальчик, а вполне зрелый талант, сконцентрированный спортсмен, который очень ответственно подходит к играм. Он очень талантлив. Я уверен, что среди игроков своего возраста Худяков — один из первых вратарей во всей Европе.
Он очень хладнокровно действует в играх, не теряет голову, он очень зрелый игрок для своего возраста. У него большой потенциал и большое футбольное будущее. К тому же перед глазами у Даниила замечательный пример старшего партнёра — Гилерме. Он всегда смотрел на него как на ориентир, у него был есть и будет великолепный партнёр, с которого он во многом может брать пример, это очень важно», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
- 30 марта 2022
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