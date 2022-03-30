Легионеры «Зенита» в ближайшее время вернутся в клуб из сборных

«Зенит» будет готовиться к матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» в полном составе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник из окружения клуба.

В ближайшее время в команду вернутся легионеры из национальных команд: Деян Ловрен, Юри Алберто и Вильмар Барриос. Напомним, Ловрен вызывался в сборную Хорватии на товарищеский турнир в Катаре, а Барриос выступал за национальную команду Колумбии в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года.

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит» состоится 3 апреля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. Санкт-петербургский «Зенит» в 22 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.