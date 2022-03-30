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Грузинский защитник «Уфы» Табидзе покинул команду

Грузинский защитник «Уфы» Табидзе покинул команду
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Защитник «Уфы» Джемал Табидзе объявил об уходе из команды.

«Пришло время прощаться, эти 5 лет которые я провёл вместе с вами были лучшими в моей карьере, я всегда старался выложатся полностью для успеха команды. Хочу выразить благодарность всем футболистам, персоналу и всем болельщикам, от которых мы всегда чувствовали поддержку, буду скучать и болеть за вас», — написал Табидзе в соцсетях.

26-летний Табидзе долгое время восстанавливался после травмы, которая не позволила ему ни разу выйти на поле в нынешнем сезоне. В России грузинский защитник также играл за «Урал». В «Уфу» Табидзе перешёл из бельгийского «Гента» в 2017 году. Всего за башкирский клуб Табидзе провёл 91 матч, в которых забил гол и отдал три результативные передачи.

Контракт Табидзе истекал в конце сезона

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