Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» продолжит выплачивать агенту Абрахама гонорар следующие четыре года

«Рома» продолжит выплачивать агенту Абрахама гонорар следующие четыре года
Комментарии

Агент нападающего итальянской «Ромы» Тэмми Абрахама получит от клуба € 800 тыс. в следующие четыре года в качестве гонорара за свои услуги. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям источника, агент английского футболиста уже получил от римлян € 800 тыс. и получит эту же сумму в следующие четыре года.

24-летний Абрахам стал футболистом «Ромы» в августе 2021 года, перейдя из «Челси» за € 40 млн. Летом 2023 года английский клуб сможет выкупить нападающего за € 80 млн.

За «Рому» Абрахам в 40 матчах во всех турнирах забил 23 гола и отдал четыре результативные передачи. Его соглашение с клубом истекает в 2026 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 45 млн.

Новость по теме
«Рома» хочет назначить цену в € 120 млн за Тэмми Абрахама
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022