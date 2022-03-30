«Рома» продолжит выплачивать агенту Абрахама гонорар следующие четыре года
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Агент нападающего итальянской «Ромы» Тэмми Абрахама получит от клуба € 800 тыс. в следующие четыре года в качестве гонорара за свои услуги. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По сведениям источника, агент английского футболиста уже получил от римлян € 800 тыс. и получит эту же сумму в следующие четыре года.
24-летний Абрахам стал футболистом «Ромы» в августе 2021 года, перейдя из «Челси» за € 40 млн. Летом 2023 года английский клуб сможет выкупить нападающего за € 80 млн.
За «Рому» Абрахам в 40 матчах во всех турнирах забил 23 гола и отдал четыре результативные передачи. Его соглашение с клубом истекает в 2026 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 45 млн.
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