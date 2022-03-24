«Рома» хочет назначить цену в € 120 млн за Тэмми Абрахама

В ожидании борьбы на трансферном рынке за своего нападающего Тэмми Абрахама этим летом ожидается, что «Рома» назначит цену в € 120 млн, сообщает Daily Mail.

Нападающий сборной Англии перешёл в «Рому» из «Челси» за € 40 млн летом 2021-го и забил 23 гола в 37 матчах за команду. Форма Абрахама вызвала растущий интерес со стороны ведущих клубов Премьер-лиги, которые заинтересованы в том, чтобы вернуть его в Англию в следующем сезоне.

«Рома» попытается удержать 24-летнего форварда, контракт с которым рассчитан до 2026 года, и сообщается, что они оценят нападающего в € 120 млн в надежде отбить интерес. Отметим, что при продаже «Челси» включил в сделку Абрахама опцию обратного выкупа за € 80 млн, она имеет срок действия до июня 2023 года.