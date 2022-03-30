Стало известно расписание матчей 1/4 финала Кубка России

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал расписание матчей 1/4 финала Кубка России по футболу.
19 апреля (вторник)
20:00 мск. «Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва).
20 апреля (среда)
14:30 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань).
17:00 мск. «Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
19:30 мск. ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва).
Полуфинальные игры запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Примечательно, что до стадии четвертьфинала нынешнего розыгрыша Кубка России дошли сразу 3 команды из ФНЛ — «Алания», «Балтика» и «Енисей».
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