Выборы президента ФИФА состоятся в 2023 году

Выборы президента Международной федерации футбола (ФИФА) состоятся в рамках 73-го конгресса организации в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА на официальном сайте.

Совет ФИФА объявил о проведении президентских выборов организации в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Регламента управления ФИФА. Календарь выборов, включая график, был утверждён при условии подтверждения официальной даты конгресса.



Начало избирательного периода намечено на 31 марта 2022 года. Крайний срок подачи кандидатур на пост президента ФИФА ассоциациями-членами ФИФА установлен за четыре месяца до проведения конгресса, а крайний срок уведомления ассоциаций-членов ФИФА об именах предложенных и допущенных кандидатов — за один месяц до проведения конгресса, при этом избирательный период заканчивается президентскими выборами ФИФА на конгрессе.



Действующим президентом ФИФА является Джанни Инфантино.