Вернер хочет уйти из «Челси». Клуб просит за него почти € 40 млн
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Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер хочет уйти из команды. Об этом сообщает The Sun в «Твиттере».
По сведениям источника, английский клуб будет не против ухода 26-летнего футболиста, но лишь в том случае, если за него заплатят около € 39 млн. В июле 2020 года «Челси» заплатил «РБ Лейпциг» за переход футболиста € 53 млн.
В нынешнем сезоне Вернер в 28 матчах во всех турнирах стал автором семи голов и четырёх результативных передач. Его соглашение с лондонским клубом истекает в 2025 году. Рыночная стоимость Вернера оценивается порталом Transfermarkt в € 42 млн.
На счету Вернера также 48 матчей в составе сборной Германии. Он дебютировал в команде в 2017 году при Йоахиме Лёве и с тех пор забил 22 мяча.
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