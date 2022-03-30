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В «Химках» оценили решение Апелляционного комитета отклонить протест по делу Кухты

В «Химках» оценили решение Апелляционного комитета отклонить протест по делу Кухты
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Генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов прокомментировал решение Апелляционного комитета Российского футбольного союза по матчу 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:3).

«Да, апелляцию отклонили. Процедура следующая: проходит процесс заседания Апелляционного комитета, заслушиваются все стороны, и через какой-то период времени отправляется раскрытое мотивационное решение.

Если честно, комментировать здесь не вижу смысла. Мы получим решение, проанализируем и проведём консультации. После этого будем думать: что делать дальше, либо не делать. Сухо, без эмоций сейчас», – сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч.

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