Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Действующий чемпион Италии «Интер» нашёл усиление в середняке Серии А

Действующий чемпион Италии «Интер» нашёл усиление в середняке Серии А
Комментарии

Миланский «Интер» планирует в летнее трансферное окно заключить контракт с защитником «Торино» Бремером. Об этом сообщает Calciomercato.

25-летний бразильский футболист является главной трансферной целью команды Симоне Индзаги. По сведениям источника, действующий чемпион Италии столкнётся с конкуренцией со стороны ряда европейских команд.

«Торино» подписал Бремера летом 2018 года из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн. Нынешняя рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.

В 27 матчах итальянской Серии А нынешнего сезона Бремер забил три гола и отдал одну результативную передачу.

«Торино» после 29 матчей чемпионата Италии занимает в турнирной таблице 11-е место с 35 очками.

Новость по теме
Голкипер «Дженоа» Сиригу может перейти в «Интер»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022