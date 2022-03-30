Действующий чемпион Италии «Интер» нашёл усиление в середняке Серии А

Миланский «Интер» планирует в летнее трансферное окно заключить контракт с защитником «Торино» Бремером. Об этом сообщает Calciomercato.

25-летний бразильский футболист является главной трансферной целью команды Симоне Индзаги. По сведениям источника, действующий чемпион Италии столкнётся с конкуренцией со стороны ряда европейских команд.

«Торино» подписал Бремера летом 2018 года из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн. Нынешняя рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.



В 27 матчах итальянской Серии А нынешнего сезона Бремер забил три гола и отдал одну результативную передачу.



«Торино» после 29 матчей чемпионата Италии занимает в турнирной таблице 11-е место с 35 очками.