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«Манчестер Юнайтед» планирует обменять Марсьяля на Кейна с доплатой

«Манчестер Юнайтед» планирует обменять Марсьяля на Кейна с доплатой
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«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно заинтересован в усилении состава нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном. Об этом сообщает ESPN.

По сведениям источника, лондонский клуб запросит за своего футболиста около € 118 млн. «Манчестер Юнайтед» не планирует платить такую сумму, поэтому готов взамен предложить «Тоттенхэму» нападающего Антони Марсьяля с доплатой.

26-летний Марсьяль выступает за английскую команду с 2015 года. Вторую часть нынешнего сезона французский нападающий проводит на правах аренды за испанскую «Севилью». Всего Марсьяль принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал результативную передачу.

28-летний Кейн в 41 матче стал автором 22 голов и шести голевых передач.

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