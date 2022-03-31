Ватцке: если «Манчестер Сити» придёт за Холандом, «Боруссия» не сможет тягаться с ним

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о потенциальном трансфере нападающего Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».



«Прямо сейчас мы не знаем ничего конкретного от представителей игрока, и к нам никто не обращался. Однако мы не сможем тягаться в финансовом плане, если «Манчестер Сити» придёт за Холандом», — цитирует Ватцке Sport Bild.



Сделка по Холанду обойдётся новому клубу как минимум в € 300 млн. € 175 млн уйдёт на зарплату футболисту в течение пяти лет, от € 40 до € 50 млн — комиссионные отцу футболиста и его агенту Мино Райоле. Сам трансфер будет стоить € 75 млн, но эта сумма в зависимости от бонусов может быть увеличена до € 90 млн. При этом «Боруссия» получит от этой сделки лишь € 50 млн.

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