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Барцальи — об игре «Ювентуса» с «Интером»: для миланцев это будет определяющий матч

Барцальи — об игре «Ювентуса» с «Интером»: для миланцев это будет определяющий матч
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Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи поделился ожиданиями от предстоящего матча туринского клуба с «Интером» в Серии А.

«Это будет очень непредсказуемая игра. Я думаю, что это хорошо для зрелищности. Считаю, что этот матч будет решающим в большей степени для «Интера», чем для «Ювентуса». Команда Аллегри ужасно начала сезон, но в декабре вернулась и сейчас находится на верном пути. Победа в этой игре может вернуть «Ювентус» в чемпионскую гонку, хотя ещё есть «Милан» и «Наполи». Для «Интера» это будет более определяющий матч. Поражение усугубит нынешний кризис, а победа оживит команду», — цитирует Барцальи Corriere dello Sport.

Игра между «Ювентусом» и «Интером» в рамках 31-го тура итальянского чемпионата состоится 3 апреля. Начало матча — в 21:45 мск.

После 29 игр «Интер» занимает третье место в турнирной таблице. На счету миланцев 60 очков. «Ювентус» (30) находится на четвёртой строчке, имея в активе 59 баллов.

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