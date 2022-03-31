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Полузащитник «Ромы» Верету может продолжить карьеру в чемпионате Франции

Полузащитник «Ромы» Верету может продолжить карьеру в чемпионате Франции
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Полузащитник итальянской «Ромы» Жордан Верету может продолжить карьеру во французском «Марселе», сообщает Calciomercato.

По информации источника, футболист хочет покинуть римский клуб из-за тактических идей Жозе Моуринью. «Марсель» является одним из претендентов на игрока.

Ранее сообщалось, что футболист отклонил предложение нового контракта от римлян с зарплатой € 4 млн в год. Текущее соглашение Верету с «Ромой» истекает в 2024 году. За покупку француза клуб просит сумму около € 15 млн.

В текущем сезоне Верету сыграл за столичную команду в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

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