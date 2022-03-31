Агуэро: недавно мне пришла в голову мысль, что я снова могу играть в футбол

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что ждёт момента, когда сможет вернуться к тренировкам.
«Недавно мне пришла в голову мысль, что я снова могу играть в футбол. Врачи сказали мне, что я не должен тренироваться пять или шесть месяцев, но я уже очень хочу этого. Я с нетерпением жду момента, когда я снова смогу тренироваться», — цитирует Агуэро Sport.es со ссылкой на TyC Sports.
Напомним, что нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что из-за проблем с сердцем форвард выбыл из строя минимум на три месяца. 15 декабря Агуэро объявил о завершении игровой карьеры на специальной пресс-конференции.
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