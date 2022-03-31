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Сборная США проиграла Коста-Рике, но сумела выйти на ЧМ-2022

Сборная США проиграла Коста-Рике, но сумела выйти на ЧМ-2022
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Сборная Соединённых Штатов Америки по футболу в последней игре отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 проиграла Коста-Рике 0:2.

Встреча проходила на стадионе «Насьональ де Коста-Рика(2011)» в Коста-Рике. У хозяев голами отметились Хуан Варгас и Энтони Энрикез. Оба мяча были забиты во второй половине встречи. Таким образом, по итогу отбора команды набрали одинаковое количество очков — 25. Но сборная США прошла дальше по разнице мячей. 21:10 против 13:8 у костариканцев.

В параллельной встрече Ямайка принимала Гондурас. Победу одержали хозяева 2:1.

До этого матча обе команды знали, что не проходят на чемпионат мира. Счёт встречи открыл нападающий Гондураса Анхель Техеда с пенальти. Позже 11-метровый реализовал форвард Ямайки Леон Бэйли, тем самым сравняв счёт. Окончательный результат установил полузащитник хозяев Равел Моррисон в концовке первого тайма. Примечательно, что эта победа стала второй в отборе для Ямайки. Гондурас в этом соревновании ни разу не выходил победителем.

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ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 14-й тур
31 марта 2022, четверг. 04:05 МСК
Коста-Рика
Окончен
2 : 0
США
1:0 Варгас – 51'   2:0 Contreras Enríquez – 59'
ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 14-й тур
31 марта 2022, четверг. 04:05 МСК
Ямайка
Окончен
2 : 1
Гондурас
0:1 Техеда – 18' (пен)   1:1 Бэйли – 39' (пен)   2:1 Моррисон – 45+2'
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