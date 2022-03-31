Сборная США проиграла Коста-Рике, но сумела выйти на ЧМ-2022

Сборная Соединённых Штатов Америки по футболу в последней игре отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 проиграла Коста-Рике 0:2.
Встреча проходила на стадионе «Насьональ де Коста-Рика(2011)» в Коста-Рике. У хозяев голами отметились Хуан Варгас и Энтони Энрикез. Оба мяча были забиты во второй половине встречи. Таким образом, по итогу отбора команды набрали одинаковое количество очков — 25. Но сборная США прошла дальше по разнице мячей. 21:10 против 13:8 у костариканцев.
В параллельной встрече Ямайка принимала Гондурас. Победу одержали хозяева 2:1.
До этого матча обе команды знали, что не проходят на чемпионат мира. Счёт встречи открыл нападающий Гондураса Анхель Техеда с пенальти. Позже 11-метровый реализовал форвард Ямайки Леон Бэйли, тем самым сравняв счёт. Окончательный результат установил полузащитник хозяев Равел Моррисон в концовке первого тайма. Примечательно, что эта победа стала второй в отборе для Ямайки. Гондурас в этом соревновании ни разу не выходил победителем.
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