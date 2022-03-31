Нигерийский посол в Москве заявил, что представители этой страны готовы играть в РПЛ

Нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху сообщил, что футболисты из этой страны готовы выступать в клубах Российской Премьер-Лиги.
«Если какой-то футбольный клуб, в России или в другой стране, в поиске талантливых футболистов, в Нигерии есть те, кого можно пригласить. Нигерия лидирует в Африке в области футбола, из этой страны выходят талантливые игроки, которые оставили след в мировом футболе.
Спорт — это один из столпов как внешней, так и внутренней политики. Мы используем спорт для продвижения нигерийской культуры, талантливых нигерийцев», — цитирует Шеху «РИА Новости».
Напомним, ранее УЕФА и ФИФА приняли совместное решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Решение футбольных организаций исключить представителей России из крупных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.
- 31 марта 2022
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