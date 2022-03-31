Деян Ловрен вернулся в расположение «Зенита»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен вернулся в расположение сине-бело-голубых, несмотря на слухи о возможном уходе из санкт-петербургского клуба.

«Привет всем! Я вернулся», — сказал Ловрен на видео в телеграм-канале «Зенита».

Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой Ловрен хочет разорвать контракт с «Зенитом» из-за ситуации на Украине. Позже главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что футболист не готов тренироваться в общей группе исключительно по состоянию здоровья.

Напомним, Деян Ловрен получил приглашение в сборную Хорватии на товарищеский турнир в Дохе (Катар). «Шашечные» сыграли вничью со Словенией (1:1) и обыграли Болгарию (2:1).

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