Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: не слышал от Ловрена желания приостановить контракт и перейти в другой клуб

Семак: не слышал от Ловрена желания приостановить контракт и перейти в другой клуб
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии оборонительной линии клуба.

«Ловрен? Очень много всего говорят. Я не слышал от него желания приостановить контракт и перейти в другой клуб. В отношении продолжения его игры в нашей команде ничего не изменилось.

С уходом Ракицкого и травмой Ловрена ситуация в обороне стала сложнее. Но мы можем перестраиваться с одной на другую схему. Многое будет зависеть от состояния Барриоса. Хотя ему не позавидуешь с тем количеством перелётов. Но он показывает себя профессионалом», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит» состоится 3 апреля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. Санкт-петербургский «Зенит» в 22 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Новость по теме
Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022