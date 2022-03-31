Семак: не слышал от Ловрена желания приостановить контракт и перейти в другой клуб

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии оборонительной линии клуба.



«Ловрен? Очень много всего говорят. Я не слышал от него желания приостановить контракт и перейти в другой клуб. В отношении продолжения его игры в нашей команде ничего не изменилось.



С уходом Ракицкого и травмой Ловрена ситуация в обороне стала сложнее. Но мы можем перестраиваться с одной на другую схему. Многое будет зависеть от состояния Барриоса. Хотя ему не позавидуешь с тем количеством перелётов. Но он показывает себя профессионалом», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит» состоится 3 апреля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. Санкт-петербургский «Зенит» в 22 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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