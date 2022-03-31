Кучаев: «Рубину» нужно перестраивать игру и выступать немного другим составом

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев высказался в преддверии матча 23-го тура РПЛ с «Химками». Игра пройдёт 1 апреля в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.

«Мне кажется, что перезагружаться после неудачных игр — это наша обязанность. Уметь не зацикливаться на поражениях, на каких-то неудачных моментах, переключаться на позитивный лад. В таком настроении у тебя лучше получается тренироваться. В дальнейшем, думаю, мы будем лучше смотреться на поле. У нас хороший настрой. Мы обсудили прошедшие игры, обговорили их вместе с командой, поговорили между собой об ошибках, о том, что мы понесли потери и теперь нужно перестраивать игру и играть немного другим составом. Готовимся к «Химкам».

Это будет очень сложная игра. И нам, и им нужны очки. Какой бы ни был состав, игра будет с большим количеством единоборств.

Кто фаворит матча? Думаю, фаворит – это аналитика каких-то экспертов, какие-то коэффициенты на бумаге. Выходят люди, они могут быть в разном эмоциональном и физическом состоянии, поэтому нет никаких фаворитов и аутсайдеров. Выходят две команды, кто лучше подготовлен, тот и выиграет.

Поддержка болельщиков всегда важна, и при победах, и тем более при поражениях. Болельщики – это очень весомая часть успехов команды. Очень хочется, чтобы как можно больше болельщиков пришло на стадион, потому что нам нужна поддержка. Несмотря на то что сейчас сложные времена и не очень хороший результат у команды, мы как никогда нуждаемся в поддержке», — приводит слова Кучаева официальный сайт «Рубина».