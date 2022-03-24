Контракт Хвичи Кварацхелии с «Рубином» приостановлен

Футбольный клуб «Рубин» и Хвича Кварацхелия приняли решение о приостановке действующего контракта, сообщает официальный сайт казанцев.
«Сторона футболиста провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договорённость о приостановке трудового соглашения.
Мы благодарим Хвичу за проведённое время в «Рубине» и желаем удачи!» — написала пресс-служба «Рубина».
Напомним, ранее УЕФА разрешил легионерам из РПЛ приостанавливать контракты со своими клубами до конца нынешнего сезона.
Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего хавбека в € 16 млн.
«Рубин» набрал 25 очков в 22 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 24 марта 2022
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