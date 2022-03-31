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Бышовец — о неисключении России из ФИФА: торжествуют правда, добро и интересы зрителей

Бышовец — о неисключении России из ФИФА: торжествуют правда, добро и интересы зрителей
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Известный российский футбольный тренер Анатолий Бышовец отреагировал на то, что ФИФА не лишила Россию членства в организации.

«Когда торжествуют правда, добро, интересы зрителей и игроков, кроме радости, это ничего не вызывает. Наверное, надо ещё подождать, когда закончится санкционная политика, тогда можно и полноценно вернуться к жизнедеятельности — принимать участие в европейских и мировых турнирах», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее возникали предпосылки к вынесению на голосование вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА, однако в соответствующем модуле конгресса этот вопрос не был поднят. Напомним, ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона.

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