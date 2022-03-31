Член делегации РФС в ФИФА Сорокин рассказал, какие санкции действуют на российский футбол

Член делегации РФС Алексей Сорокин отреагировал на решение ФИФА не лишать Россию членства в организации и рассказал о действующих санкциях, наложенных на российский футбол.

«С коллегами из других стран не затрагивали тему исключения. Всех тревожит происходящее, но есть и другие темы для обсуждения, которые всех волнуют. Российский футбол продолжает существовать. Просто сохраняются решения, которые были приняты уже до этого. Нам запрещены международные матчи до дальнейшего уведомления, но есть надежда, что ситуация скоро образуется», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Соответствующее решение принято на 72-м конгрессе ФИФА, который состоялся 31 марта в Катаре. На заседании также присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.



Ранее возникали предпосылки к вынесению на голосование вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА, однако в соответствующем модуле конгресса этот вопрос не был поднят. При этом ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона.