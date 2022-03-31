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Александр Мостовой: уход Айртона — проблема для «Спартака», но какая уже разница?

Александр Мостовой: уход Айртона — проблема для «Спартака», но какая уже разница?
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход защитника Лукаса Айртона из «Спартака».

«В футбольном плане уход Айртона — проблема для «Спартака». Таких левых защитников в РПЛ не так много. Сейчас всё будет упираться в ситуацию, но команда идёт на 10-м месте. Клуб ни за что не борется. Какая уже разница. Будут играть молодые, русские. Для них это отличная платформа, чтобы начать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Айртон перешёл в «Спартак» из «Флуминенсе» в конце 2018 года. В составе красно-белых футболист провёл 108 матчей, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач. Футболист продолжит карьеру во «Фламенго». Игрок уже прошёл предтрансферное медицинское обследование в Рио-де-Жанейро. Айртон покидает «Спартак» на правах аренды до 31 декабря 2022 года.

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