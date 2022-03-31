Роналду: отправляюсь на свой пятый ЧМ с тем же энтузиазмом, что и в первый раз

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о выходе своей национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«Есть много способов добраться до пункта назначения. Иногда путь может быть не таким прямым, как хотелось бы, но самое главное – добраться туда!



Я отправляюсь на свой пятый чемпионат мира и на свой двенадцатый финальный этап большого турнира сборных с Португалией с тем же энтузиазмом, что и в первый раз, но с гораздо более сильными амбициями. Мое стремление – удовлетворить желание всех нас: желание победить!



А пока мы можем улыбаться с чувством выполненного долга, преодоления ещё одного этапа. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы хотим больше! Мы хотим гораздо больше! Ради нас, ради Португалии», – написал Роналду в соцсетях.