Роналду: отправляюсь на свой пятый ЧМ с тем же энтузиазмом, что и в первый раз

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о выходе своей национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре.
«Есть много способов добраться до пункта назначения. Иногда путь может быть не таким прямым, как хотелось бы, но самое главное – добраться туда!
Я отправляюсь на свой пятый чемпионат мира и на свой двенадцатый финальный этап большого турнира сборных с Португалией с тем же энтузиазмом, что и в первый раз, но с гораздо более сильными амбициями. Мое стремление – удовлетворить желание всех нас: желание победить!
А пока мы можем улыбаться с чувством выполненного долга, преодоления ещё одного этапа. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы хотим больше! Мы хотим гораздо больше! Ради нас, ради Португалии», – написал Роналду в соцсетях.
- 31 марта 2022
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