AS: «Реал» арендует защитника «Шахтёра» с правом выкупа за € 18 млн

Защитник донецкого «Шахтёра» Винисиус Тобиас продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает AS.



По информации источника, бразилец будет арендован «сливочными» на два сезона. У «Реала» будет опция выкупа Винисиуса Тобиаса, которая составит € 18 млн. На остаток нынешнего сезона защитника заявят за вторую команду мадридцев.



18-летний защитник перешёл в «Шахтёр» в январе 2022 года из «Интернасьонала» за € 6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн. Примечательно, что Тобиас ещё не провёл ни одного официального матча за «горняков».



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