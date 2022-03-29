«Реал» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании хавбека «Порту». За него хотят € 40 млн

Полузащитник «Порту» Витинья может сменить команду. В услугах 22-летнего игрока заинтересованы «Реал» и «Ливерпуль», сообщает Goal.com со ссылкой на Defensa Central.



По информации источника, португальский клуб хочет получить за своего футболиста около € 40 млн. В летнее трансферное окно мерсисайдцы и мадридцы попытаются подписать футболиста.



Витинья является воспитанником «Порту». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии хавбек сыграл в 23 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В 10 еврокубковых матчах нынешнего сезона, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, Витинья не сумел отметиться результативными действиями.

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