«Лион» арендовал полузащитника «Шахтёра» до 30 июня

Французский «Лион» арендовал бразильского полузащитника «Шахтёра» Тете, сообщает официальный сайт «ткачей». Хавбек будет играть за французский клуб до 30 июня.



Тете выступает за «Шахтёр» с 2019 года, куда перешёл из «Гремио» за € 15 млн. Контракт игрока с украинским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины Тете сыграл в 17 матчах, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу. В 10 матчах Лиги чемпионов бразилец отметился одним забитым мячом и голевым пасом.



Напомним, ранее ФИФА заявила, что контракты легионеров с украинскими клубами приостановлены из-за ситуации в стране.