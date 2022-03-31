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«Лион» арендовал полузащитника «Шахтёра» до 30 июня

«Лион» арендовал полузащитника «Шахтёра» до 30 июня
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Французский «Лион» арендовал бразильского полузащитника «Шахтёра» Тете, сообщает официальный сайт «ткачей». Хавбек будет играть за французский клуб до 30 июня.

Тете выступает за «Шахтёр» с 2019 года, куда перешёл из «Гремио» за € 15 млн. Контракт игрока с украинским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины Тете сыграл в 17 матчах, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу. В 10 матчах Лиги чемпионов бразилец отметился одним забитым мячом и голевым пасом.

Напомним, ранее ФИФА заявила, что контракты легионеров с украинскими клубами приостановлены из-за ситуации в стране.

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