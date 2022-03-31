«ПСЖ» летом может выставить на трансфер Месси с Неймаром

Французский «ПСЖ» может рассмотреть продажу нападающих Неймара и Лионеля Месси в случае изменения вектора развития команды. Катарские владельцы клуба продолжают размышлять о ситуации в команде, и никаких решений пока не принято. Об этом сообщает L’Equipe.



По сведениям источника, всё же большая вероятность заключается в том, что оба футболиста останутся в Париже из-за неспособности других команд позволить себе их переходы.



Сообщается, что МЛС продолжает оставаться самым вероятным местом продолжения карьеры для латиноамериканских игроков, потому что ранее они выразили желание играть в Америке в один из моментов своей карьеры. Однако чемпионат мира в Катаре в конце этого года может убедить владельцев «ПСЖ» оставить Месси и Неймара в команде на следующий сезон, хотя для молодых игроков запланировано больше игрового времени.