Роналдиньо — о Неймаре: надеюсь, он выиграет чемпионат мира и «Золотой мяч»

Бывший игрок «ПСЖ» и «Барселоны» Роналдиньо высказался о карьере Неймара в парижском клубе.

«Я надеюсь, что в следующем сезоне он не получит травму, и всё остальное будет нормально. Каждый год он что-то выигрывает, в сборной или в «ПСЖ». Ну, пока не Лига чемпионов. Но я надеюсь, что с адаптацией Месси они смогут написать отличную историю для них троих (вместе с Месси и Мбаппе).

Я думаю, что у него уже очень сильная история в футболе, не так ли? Он игрок, который многого добился. Он наш главный кумир в Бразилии. Надеюсь, Неймар выиграет Кубок мира и «Золотой мяч». Роналдо также пережил трудные времена. Но в своё время мы выиграли всё, особенно Кубок мира», — цитирует Роналдиньо AS.

Карьера Роналдиньо длилась с 1998 по 2015 год. Среди достижений бразильца можно выделить победы на чемпионате мира 2002 года в Южной Корее и Японии, в Кубке Америки 1999 года в Парагвае и в Лиге чемпионов в 2006 году. В 2005-м бразилец получил награду «Золотой мяч».