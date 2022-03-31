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Лапорт: мы выиграли 11 трофеев за четыре года. Это может раздражать болельщиков «МЮ»

Лапорт: мы выиграли 11 трофеев за четыре года. Это может раздражать болельщиков «МЮ»
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Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт высказался о чемпионской гонке в АПЛ и взаимоотношениях его клуба и «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» не может никого бояться. Нечто подобное произошло несколько лет назад: «Ливерпуль» отставал на одно очко на той же неделе, и в итоге мы выиграли чемпионат.

Может быть, дело не в том, что они устали от нас, а в том, что они не считают нормальным, что мы всегда побеждаем. Если я не ошибаюсь, мы выиграли 11 трофеев за четыре года. Это может раздражать людей, например, наших соседей из «Манчестер Юнайтед», которые ничего не выиграли. У них много болельщиков, мы в одном городе. Это им трудно понять. Но есть только один победитель, хотя они тоже потратили много денег», — цитирует Лапорта The Guardian.

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