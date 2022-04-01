«Арсенал» рассматривает Дибалу в качестве альтернативы Нуньесу

Лондонский «Арсенал» может рассмотреть подписание контракта с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой, если не сумеет подписать соглашение с форвардом «Бенфики» Дарвином Нуньесом. Об этом сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, Нуньес — приоритетная цель для «Арсенала» на летнее трансферное окно, однако португальский клуб запрашивает за своего футболиста около € 80 млн. Дибала же должен стать свободным агентом из-за истечения контракта с «Ювентусом».

Также в услугах 28-летнего аргентинского нападающего заинтересованы «Челси», «Интер» и «Атлетико» Мадрид.

Ранее сообщалось, что к Дибале проявляют интерес несколько клубов, но сам аргентинец склоняется к переходу в «Атлетико», который возглавляет его соотечественник Диего Симеоне.