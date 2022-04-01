Румменигге высказался о свисте болельщиков «ПСЖ» в адрес Месси

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о свисте в адрес нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.



«Когда я вижу такое, то у меня сердце кровью обливается. Такой игрок, как Месси, не заслуживает того, чтобы его освистывали. Видимо, таким игрокам нужно смириться с подобными нападками. Они включены в их зарплату, хоть и не являются обоснованными. Он несчастлив в «ПСЖ», но мне кажется, что в последние недели Месси стал лучше. Помню, прошлым летом болельщики фантастически его приняли», — цитирует Румменигге Sport.es со ссылкой на L’Equipe.

Недовольство фанатов парижского клуба Месси вызвано вылетом «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов после поражения по сумме двух встреч от мадридского «Реала», а также постоянно муссирующимися слухами об уходе Лионеля в другой клуб.



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