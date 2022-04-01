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Жозе Фонте: я верю, что Роналду будет на следующем чемпионате Европы

Жозе Фонте: я верю, что Роналду будет на следующем чемпионате Европы
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Защитник сборной Португалии и французского «Лилля» Жозе Фонте прокомментировал будущее на международной арене своего партнёра по сборной Криштиану Роналду.

«Я думаю, что Роналду очень ясно дал понять, что он управляет своим будущим. Я уверен, что он чувствует себя очень хорошо физически. Если у него будет возможность побеждать и продолжать играть на самом высоком уровне, он продолжит играть, как и говорил ранее

Никто не знает, что у него на уме. Только он может решать свое будущее. Он хочет продолжать играть по этой причине, я верю, что он будет не только в Катаре, но и на следующем чемпионате Европы", — приводит слова Фонте ZeroZero.

Напомним, 29 марта проходил финальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Португалии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу португальцев.
Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира состоится в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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