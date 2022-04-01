Уткин – об уходе легионеров из РПЛ: это напоминает игру, где волк ловит падающие яйца

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался по поводу ухода легионеров из РПЛ на фоне новых правил ФИФА.

«ФИФА разрешила приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 7 апреля, поэтому кое-что ещё может измениться. На данный момент Шиманьски и Ловрен остались, уехал Хвича и улепетнул Айртон. Всё это напоминает классическую старинную игру, в которой волк ловит падающие по перилам яйца – какое-то поймает, какое-то уронит. Утекают легионеры как вода сквозь пальцы, как песок сквозь щиколотки», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации игроков для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до конца нынешнего сезона.

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