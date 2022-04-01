Уткин – об уходе легионеров из РПЛ: это напоминает игру, где волк ловит падающие яйца

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался по поводу ухода легионеров из РПЛ на фоне новых правил ФИФА.
«ФИФА разрешила приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 7 апреля, поэтому кое-что ещё может измениться. На данный момент Шиманьски и Ловрен остались, уехал Хвича и улепетнул Айртон. Всё это напоминает классическую старинную игру, в которой волк ловит падающие по перилам яйца – какое-то поймает, какое-то уронит. Утекают легионеры как вода сквозь пальцы, как песок сквозь щиколотки», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации игроков для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до конца нынешнего сезона.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 1 апреля 2022
-
12:11
-
12:10
-
12:03
-
11:58
-
11:51
-
11:48
-
11:48
-
11:20
-
11:07
-
11:02
-
10:58
-
10:48
-
10:42
-
10:40
-
10:22
-
10:13
-
09:58
-
09:55
-
09:42
-
09:41
-
09:39
-
09:21
-
09:18
-
08:59
-
08:30
-
06:24
-
06:01
-
03:58
-
03:34
-
03:14
-
02:57
-
02:33
-
02:17
-
02:09
-
01:55